Коронавірусом за минулий тиждень заразилася найменша кількість українців вперше з серпня 2020 року. Кількість хворих зменшилася майже на 7,5 тисячі.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, якщо з 23 по 29 листопада було виявлено 96 936 інфікованих, то з 30 листопада по 6 грудня — 89 322. Отже, кількість нових випадків захворювання знизилась майже на 7,5 тис.

“За минулий тиждень було зроблено 279 189 тестувань методом ПЛР, що фактично відповідає показнику позаминулого тижня”, – сказав Степанов.

За його словами, минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації також зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

Щодо самих тестувань, то їх на вихідних роблять менше, ніж у будні.

Так, у вівторок, 1 грудня, було проведено 62 327 досліджень;

у середу, 2 грудня, проведено 67 626 досліджень;

у четвер, 3 грудня, проведено 72 678 досліджень;

у п’ятницю, 4 грудня, проведено 74 880 досліджень.

У суботу, 5 грудня, проведено 67 533 дослідження;

у неділю, 6 грудня, проведено 42 096 досліджень.

Станом на понеділок, 7 грудня, тестів ще менше – 33 502.

Проте сам міністр Степанов зазначає, що зменшення кількості виявлених хворих не пов’язане з кількістю зроблених тестів.