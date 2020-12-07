Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, якщо з 23 по 29 листопада було виявлено 96 936 інфікованих, то з 30 листопада по 6 грудня — 89 322. Отже, кількість нових випадків захворювання знизилась майже на 7,5 тис.
“За минулий тиждень було зроблено 279 189 тестувань методом ПЛР, що фактично відповідає показнику позаминулого тижня”, – сказав Степанов.
За його словами, минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації також зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
Щодо самих тестувань, то їх на вихідних роблять менше, ніж у будні.
Так, у вівторок, 1 грудня, було проведено 62 327 досліджень;
у середу, 2 грудня, проведено 67 626 досліджень;
у четвер, 3 грудня, проведено 72 678 досліджень;
у п’ятницю, 4 грудня, проведено 74 880 досліджень.
У суботу, 5 грудня, проведено 67 533 дослідження;
у неділю, 6 грудня, проведено 42 096 досліджень.
Станом на понеділок, 7 грудня, тестів ще менше – 33 502.
Проте сам міністр Степанов зазначає, що зменшення кількості виявлених хворих не пов’язане з кількістю зроблених тестів.
- Станом на 4 грудня в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.