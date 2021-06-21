Всі пасажири, що прибувають до Сполучених Штатів повітряним шляхом, і громадяни США, повинні мати негативний результат тесту на COVID-19 або документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Які ще правила діють при в’їзді на територію США розповідають #Букви.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), Україна відноситься до третього рівня ризику поширення COVID-19. Перед поїздкою до країн цієї групи варто мати щеплення.

Маски

Маски є необхідними в літаках, автобусах, поїздах та інших видах громадського транспорту, для тих, хто подорожує до або зі Сполучених Штатів.

Мандрівникам не потрібно носити маску на відкритих ділянках транспортного засобу (наприклад, на поромі або на верхній палубі автобуса). CDC рекомендує подорожуючим, які не щеплені повністю, продовжувати носити маску та підтримувати фізичну дистанцію під час подорожі.

Рекомендації CDC для повністю вакцинованих людей

Перед подорожжю:

Перед подорожжю CDC закликає ознайомитися з вимогами авіакомпаній, якими пасажири будуть летіти до США.

Перш ніж ви приїдете до США:

Всі пасажири віком від двох років, що летять до Сполучених Штатів повітрям, так само, як і громадяни США і повністю вакциновані люди, повинні мати негативний результат тесту на COVID-19 не старший ніж 3 дні до поїздки або документ, що підтверджує одужання від COVID-19 за останні 3 місяці до їхнього прибуття.

Після прибуття до США:

Слід пройти тест на COVID-19 через 3-5 днів після прибуття до США.

Рекомендації для нещеплених людей

Нещепленим рекомендується пройти тестування перед поїздкою з США.

Якщо ви не повністю вакциновані і вам необхідно прибути до США, слід за 1-3 дні до поїздки пройти тестування на COVID-19.

Після прибуття до США:

Слід пройти тест на COVID-19 через 3-5 днів після поїздки.

Слід бути на самоізоляції після поїздки протягом 7 днів з негативним тестом або 10 днів без тесту.

Рекомендації для людей, які нещодавно одужали від COVID-19

Якщо ви вилікувались від інфекції COVID-19 протягом останніх 3 місяців, і це задокументовано, то дотримуйтесь усіх вимог та рекомендацій для повністю вакцинованих мандрівників, за винятком того, що вам не потрібно здавати тест через 3-5 днів після подорожі, якщо у вас немає симптомів.

Обмеження і заборони для поїздок у зв’язку з COVID-19

З метою захисту громадського здоров’я існує чотири президентські укази, які припиняють в’їзд в Сполучені Штати всіх негромадян, які фізично були присутні в кожній із 33 країн протягом 14-денного періоду, що передував їх в’їзду в Сполучені Штати.

Це президентська декларація 9984 (Китай); Указ президента №9992 (Іран); указ президента 10143 (Шенгенська зона, Велика Британія, Ірландія, Бразилія та Південна Африка); і указ президента 10199 (Індія).

Станом на 21 червня у світі зареєстровано 178 118 597 випадків зараження коронавірусом. У Сполучених Штатах 33 млн 190 тисяч підтверджених випадків і майже 600 тисяч смертей.