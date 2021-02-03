Уряд Швеції з 6 лютого вводить нові обмеження на поїздки для іноземних туристів через поширення нових штамів коронавірусу COVID-19.

Про це заявили прем’єр-міністр Стефан Левен, міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг і начальник поліції Андерс Торнберг, повідомляє The Local.

Так, з 6 лютого при перетині кордону Швеції необхідно буде надати негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до цього. Людям молодше 18 років проходити тестування не потрібно.

Зараз у Швеції діє заборона на несуттєві поїздки з більшості країн за межами ЄС, а також з Данії та Норвегії. При цьому від обмежень звільнені громадяни Швеції та іноземці, які проживають на території країни.

Нові правила вводяться через побоювання з приводу поширення нових штамів коронавірусу, серед яких B117, вперше виявлений у Великій Британії. Рандомізоване тестування, проведене в деяких регіонах Швеції, показало, що цей варіант вже активно поширюється країною.

В Агентстві громадської охорони здоров’я Швеції заявили, що посилять обмеження, якщо ситуація погіршиться.