У 2020 році смертність в США виросла на 15% через пандемію коронавірусу COVID-19. В результаті минулий рік став рекордним в історії США за кількістю смертей.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC).

У щотижневому звіті про захворюваності та смертності, за словами джерел, будуть детально описані показники, через які жителі США різних рас і етнічних груп померли в результаті вірусу, а також загальна кількість смертей в кожної демографічної групи.

У звіті вказується, що COVID-19 є третьою за значимістю причиною смерті після хвороб серця і раку. За словами офіційних осіб, “ненавмисні травми” зазвичай є третьою за значимістю причиною смерті.

У CDC наголошують, що в цілому в 2020 році померло понад 3 мільйони американців.

Згідно з даними CDC, зростання смертності в 2020 році є найбільшим з 1918 року, коли в розпал Першої світової війни від грипу померли сотні тисяч людей.

Для порівняння: в 2019 році рівень смертності знизився на 1,2 відсотка в порівнянні з показником 2018 року.

Раніше CDC опублікував деякі дані про смертність від COVID-19, згідно з якими неіспаномовні чорношкірі майже в два рази частіше заражаються вірусом в порівнянні з білими людьми. Імовірність смерті іспаномовних людей в 2,3 рази вище, а у американських індіанців та корінних жителів Аляски – в 2,4 рази.