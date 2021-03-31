Про це йдеться у звіті Центру по контролю й профілактиці захворювань (CDC).

У CDC зазначили, що найбільш вразливою групою в умовах пандемії стали кольорові люди. Як правило, це американські індіанці й корінні жителі Аляски, латиноамериканці, темношкірі й корінні жителі Гаваїв і островів Тихого океану.

У звіті CDC сказано, що “майже серед усіх цих етнічних і расових меншин кількість смертей, пов’язаних з COVID-19, більш ніж удвічі перевищує рівень смертності серед білих людей”.

Коефіцієнт смертності серед чоловіків у три рази вище.

Таким чином, COVID-19 – основна причина передчасної смерті, або одна з причин смерті приблизно для 11,3% смертельних випадків в США.

Рівень смертності від COVID-19 був найвищим серед людей у ​​віці 85 років і старше.

У 5,5% випадків COVID-19 став основною причиною передчасної смерті, тобто у людини не було інших супутніх захворювань.