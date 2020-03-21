Група вчених з Швейцарії та Німеччини заявила, що використання для очищення рук засобу, близького за складом до горілки, є ефективним проти COVID-19.

Дослідження опубліковане на сайті BioRxiv.

Вчені зазначили, що сьогодні COVID-19 є “основним тягарем для систем охорони здоров’я в усьому світі”, тому вони вважали за необхідне перевірити, чи достатньо ефективнии є ті інструкції, які сьогодні дає Всесвітня організація охорони здоров’я.

“Ефективна гігієна рук має вирішальне значення для обмеження поширення вірусу. Тому легкодоступні, але ефективні дезінфікуючі засоби мають вирішальне значення”, — підкреслили вчені.

За їхніми словами, керівництво з гігієни рук в охороні здоров’я ВООЗ пропонує два склади на основі спирту для дезінфекції рук, щоб знизити інфекційність та поширення патогенних мікроорганізмів. Однак наразі ефективність цих засобіх було доведено виключно по відношенню до тих коронавірусів, які було відомі світу раніше.

Про COVID-19 світу раніше не було відомо, тож фахівці перевірили ефективність двох запропонованих ВООЗ спиртових розчинів саме проти нього.

В результаті їм вдалося з’ясувати, що COVID-19 був дуже чутливий до цих спиртів в концентрації, яку запропонувала ВООЗ — 85% етанолу та 15% води та 75% ізопропанолу та 25% води.

Вчені з’ясували, що обидва спирти є ефективними проти COVID-19 в будь-якій концентрації, яка перевищує 30%.

“Примітно, що обидва протестованих спирту, етанол і 2-пропанол були ефективні при інактивації вірусу через 30 секунд при мінімальній кінцевої концентрації, щонайменше, 30%”, — йдеться в дослідженні.

Зазначимо, що етанол використовується для приготування горілки та інших алкогольних напоїв. Горілка в свою чергу готується з відфільтрованої суміші води та ректифікованого етилового спирту з харчової сировини.

Згідно із законодавством ЄС, етанолу в горілці має бути не менше 37%. Таким чином, використаний медиками розчин за складом близький до цього алкогольного напою.

Зазначимо, вказане дослідження опубліковано на сайті BioRxiv, яким біологи користуються для публікації своїх робіт перед тим, як вони потраплять в престижні наукові журнали. Роботи, опубліковані на BioRxiv, не проходять рецензування. Вони перевіряють лише на наявність образ/ненауковою інформації, плагіату та матеріалів, які можуть становити ризик для здоров’я або біобезпеки.