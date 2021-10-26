Україна почала закуповувати кисень для хворих на коронавірус в Польщі, щоб пришвидшити процес розвезення балонів до лікарень та хворих на коронавірус пацієнтів, яким він необхідний.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, в Україні є 23 підприємства, що виробляють медичний кисень, та 12 — технічний.

Як сповіщалось, два основних виробники медичного кисню в Україні тимчасово припинили роботу. Тоді МОЗ екстрено почало шукати альтернативу.

“Так, з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей”, – пояснив міністр.

Він повідомив, що Мінінфраструктури видало дозволи за один день, і дистриб’ютор, що постачає кисень, привіз “пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях”.

Скільки коштував кисень із Польщі – невідомо. Відповідаючи на питання про ціну Ляшко зазначив, що “лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень”.

“Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби”, – додав він.