Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами міністра, в Україні є 23 підприємства, що виробляють медичний кисень, та 12 — технічний.
Як сповіщалось, два основних виробники медичного кисню в Україні тимчасово припинили роботу. Тоді МОЗ екстрено почало шукати альтернативу.
“Так, з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей”, – пояснив міністр.
Він повідомив, що Мінінфраструктури видало дозволи за один день, і дистриб’ютор, що постачає кисень, привіз “пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях”.
Скільки коштував кисень із Польщі – невідомо. Відповідаючи на питання про ціну Ляшко зазначив, що “лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень”.
“Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби”, – додав він.
- В Україні за минулу добу, 25 жовтня, зафіксовано 19 120 нових випадків COVID-19. Крім того, за минулу добу зафіксовано рекордну кількість смертей – 734.