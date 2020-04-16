Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
“Вчора під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми відпрацьовуємо формат цього телемосту”, – заявив він.
Міністр уточнив, що до цього телемосту планується залучити якомога більше українських лікарів.
“Наше завдання – щоб до цього телемосту, для обміну досвідом, були залучені якомога більше наших лікарів, які працюють у різних лікарнях України. Щоб вони могли отримати інформацію щодо боротьби, лікування хворих”, – зазначив Степанов.
“Я думаю, що в найближчі дні ми проведемо такий телеміст”, – додав він.
(На відео – з 2:00)
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