Міністерство охорони здоров'я України домовилося про телеміст із китайськими медиками, в рамках якого українські лікарі зможуть отримати інформацію про лікування хворих на коронавірус COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

“Вчора під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми відпрацьовуємо формат цього телемосту”, – заявив він.

Міністр уточнив, що до цього телемосту планується залучити якомога більше українських лікарів.

“Наше завдання – щоб до цього телемосту, для обміну досвідом, були залучені якомога більше наших лікарів, які працюють у різних лікарнях України. Щоб вони могли отримати інформацію щодо боротьби, лікування хворих”, – зазначив Степанов.

“Я думаю, що в найближчі дні ми проведемо такий телеміст”, – додав він.

(На відео – з 2:00)