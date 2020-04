Про це повідомляється в Twitter-акаунті ВООЗ.

“Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що це смертельно – в 10 разів смертельніше, ніж вірус, відповідальний за пандемію грипу 2009 року”, – сказав Гебреісус.

Він наголосив, що це новий вірус і перша пандемія, викликана коронавірусом.

“Ми всі постійно вчимося і коригуємо нашу стратегію, ґрунтуючись на останніх доступних даних. Ми можемо говорити тільки те, що знаємо, і ми можемо діяти тільки виходячи з того, що знаємо”, – додав глава ВООЗ.

“As we’ve said many times before, this is a new virus & the first pandemic caused by a #coronavirus.

We’re all learning, all the time & adjusting our strategy, based on the latest available evidence.

We can only say what we know & we can only act on what we know”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020