Уряд Грузії не продовжуватиме надзвичайний стан у країні, введений через спалах коронавірусу COVID-19. Відтак, режим НС завершиться 22 травня.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр країни Георгій Гахарія, якого цитує видання “Грузія Online”.

“Після глибокого аналізу епідеміологічної ситуації, уряд Грузії прийняв рішення не звертатися до президента і, відповідно, до парламенту після 22 травня з метою продовження терміну дії надзвичайного стану”, – зазначив Гахарія.

Він уточнив, що це не означає, що всі введені обмеження будуть зняті повністю і одночасно. За словами політика, частина заборон продовжить діяти і після 22 травня, щоб зберегти “високий рівень контролю ризиків”, інформує агентство “Новини-Грузія”.

Варто відзначити, що уряд Грузії вже почав знімати обмеження, встановлені для протидії коронавірусу. Так, з 27 квітня в країні дозволено пересуватися на легкових автомобілях і таксі, почали роботу інтернет-магазини, дозволена доставка будь-якого товару і робота аграрних ринків відкритого типу.

З 5 травня повернулися до роботи будівельні компанії, відкрилися автомайстерні та автомийки. А з 11 травня відновилася робота всіх видів виробництва, а також об’єктів роздрібної та оптової торгівлі, у яких є вхід з вулиці.

Обмеження як і раніше діють для магазинів взуття і одягу, а також для великих торгових центрів – моллів.

З 18 травня в Грузії відновлять роботу салони краси та центри естетичної медицини. Дозволені будуть зібрання до 10 осіб.

Очікується, що з 15 червня в країні відновиться внутрішній туризм, а з 1 липня Грузія почне приймати іноземних мандрівників.

Режим НС в Грузії було оголошено 21 березня терміном на місяць. Згодом його продовжили до 22 травня.