Відповідний пост Кличко опублікував в Telegram.
Станом на 30 березня в Києві підтверджено 102 випадки захворювання COVID-19.
Найбільшу кількість — 27 випадків — зафіксовано в Печерському районі столиці.
Слідом йдуть Солом’янський (16 випадків), Голосіївський (14 випадків) та Дарницький (13 випадків) райони столиці.
В інших районах Києва кількість випадків COVID-19 не перевищує 10:
- Святошинський — 8 випадків;
- Шевченківський — 7 випадків;
- Оболонський — 6 випадків;
- Подільський — 5 випадків;
- Деснянський — 4 випадки;
- Дніпровський — 2 випадки.
- В Україні станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, шість пацієнтів одужали.
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розповів, що в місті після експрес-тестів був підтверджений коронавірус у 57 людей.