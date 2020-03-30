Відповідний пост Кличко опублікував в Telegram.

Станом на 30 березня в Києві підтверджено 102 випадки захворювання COVID-19.

Найбільшу кількість — 27 випадків — зафіксовано в Печерському районі столиці.

Слідом йдуть Солом’янський (16 випадків), Голосіївський (14 випадків) та Дарницький (13 випадків) райони столиці.

В інших районах Києва кількість випадків COVID-19 не перевищує 10:

  • Святошинський — 8 випадків;
  • Шевченківський — 7 випадків;
  • Оболонський — 6 випадків;
  • Подільський — 5 випадків;
  • Деснянський — 4 випадки;
  • Дніпровський — 2 випадки.