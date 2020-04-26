Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
25 квітня один пацієнт з COVID-19 помер.
Всього в столиці вже тисячі сто вісімдесят вісім підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 15 жінок у віці від 27 до 70 років;
- 9 чоловіків у віці від 25 до 70 років;
- 2 дівчинки – 4 і 12 років і 3 хлопчика у віці 4, 10 і 17 років.
Сім пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
- В Україні за минулу добу, 25 квітня, зафіксовано 492 нових випадки захворювання COVID-19.