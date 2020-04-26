Кількість киян, у яких за 25 квітня підтвердили COVID-19, збільшилася на 29 осіб, з них 10 - медики.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

25 квітня один пацієнт з COVID-19 помер.

Всього в столиці вже тисячі сто вісімдесят вісім підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

15 жінок у віці від 27 до 70 років;

9 чоловіків у віці від 25 до 70 років;

2 дівчинки – 4 і 12 років і 3 хлопчика у віці 4, 10 і 17 років.

Сім пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.