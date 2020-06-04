Відмова влади Швеції вводити карантинні заходи через епідемію коронавіруса, незважаючи на критику експертів, в ВООЗ назвали моделлю "суспільства після епідемії".

Про це йдеться в матеріалі європейського видання The Local.

Рішення Швеції не вводити суворе блокування, як в інших країнах Європи, протягом декількох місяців викликало коментарі і критику.

Головний епідеміолог Андерс Тегнелл заявив, що Шведське агентство громадської охорони здоров’я вважає, що стратегія Швеції по утримувати зростання захворюваності могла бути реалізована інакше.

Незважаючи на це, Тегнелл підтверджує, що рішення відмовитися від жорсткого карантину було виправдано. У той же час, він згоден з тим, що, ймовірно, країна могла б піти іншим шляхом.

У той час, коли європейські країни вводять все більш жорсткі заходи, Швеція залишається винятком.

Захистити економіку

Експерти стверджують, що підхід Швеції, заснований на вижиданні, може захистити економіку і зберегти суспільну довіру, але він не уповільнює поширення вірусу.

Школи для дітей до 16 років, дитячі садки, бари, ресторани, гірськолижні курорти, спортивні клуби та перукарні продовжували працювати. Влада лише рекомендували соціальне дистанціювання, не вводячи жорстких правил.

При цьому тільки ті, кому за 70 або хто знаходиться в групі ризику, повинні залишатися вдома.

За даними Національної ради з охорони здоров’я і соціального забезпечення, близько половини всіх людей старше 70 років, які померли від вірусу, проживали в будинках для людей похилого віку, а близько чверті – в домашніх умовах.

Позиція ВООЗ

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан вважає, що заходи, введені Швецією виправдали себе.

“Мені здається, що існує якась думка, ніби Швеція взагалі не ввела ніяких заходів і просто дозволила хвороби поширюватися. Це далеко від істини. Я думаю, якщо ми хочемо виробити нові норми, Швеція є зразком того, як можна повернутися до життя без локдауна”, – сказав Райан.

Відзначимо, що Швеція також почала широкомасштабне тестування, але за оцінками Our World In Data, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Корея, Німеччина та Австрія її випереджають.

У Швеції, з населенням понад 10 млн осіб, коронавірус виявлений у 40 тис. Померли від вірусу 4,5 тис. осіб. У той же час, в сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії, де був оголошений локдаун, виявлено набагато менше смертей. У Данії померли 580 осіб, в Норвегії – 237, у Фінляндії – 321. У Швеції ж тільки в середу від COVID-19 померли 74 людини.