Центр по контролю і профілактиці захворювань США повідомив про 10 тисячах нових випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Центру по контролю і профілактики захворювань, а також в матеріалах американських ЗМІ.

Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомив в суботу про 2 038 344 випадки захворювання коронавірусом. Це на 22 317 випадків більше порівняно з попереднім підрахунками. Повідомляється, що кількість смертей зросла на 711 до 114 625.

Експерти попереджають, що Сполучені Штати можуть зіткнутися зі зростанням кількості захворювань після того, як по країні прокотилися масові протести, а також частково відновив свою роботу бізнес.

Зокрема, число захворювань зростає в Техасі і Арізоні.

Загалом, в США було підтверджено 2 074 526 випадків захворювання і 115 436 випадків смерті, при цьому 556 606 осіб видужали від вірусу.

Згідно з останніми даними, опублікованими Університетом Джона Хопкінса, в усьому світі було виявлено 7 789 024 випадки, з яких 430 173 померли, а 3 715 486 осіб вже одужали.

У той же час, американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc у четвер, 11 червня, оголосила про початок випробувань на пацієнтах препарату на основі антитіл до COVID-19.

Під час першої частини випробувань вчені перевірятимуть, чи безпечна терапія антитілами для людей. У разі успіху випробувань препарат може бути вже восени доступний для використання з метою лікування симптомів або для захисту вразливих груп, таких як літні люди або працівники охорони здоров’я.