Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 261 новий випадок, 10 смертей.

За даними МОЗ, найбільше хворих у Чернівецькій області – 906 і в Києві – 850.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 330 випадків;
  • Волинська область — 158 випадків;
  • Дніпропетровська область — 118 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 226 випадків;
  • Закарпатська область — 196 випадків;
  • Запорізька область — 134 випадки;
  • Івано-Франківська область — 512 випадків;
  • Кіровоградська область — 246 випадків;
  • м. Київ — 850 випадків;
  • Київська область — 333 випадки;
  • Львівська область — 253 випадки;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 37 випадків;
  • Одеська область — 137 випадків;
  • Полтавська область — 63 випадки;
  • Рівненська область — 312 випадків;
  • Сумська область — 83 випадки;
  • Тернопільська область — 414 випадків;
  • Харківська область — 73 випадки;
  • Херсонська область — 63 випадки;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Чернівецька область — 906 випадків;
  • Черкаська область — 165 випадків;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.