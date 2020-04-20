Станом на 20 квітня в Україні зареєстровано 5710 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 261 новий випадок, 10 смертей.

За даними МОЗ, найбільше хворих у Чернівецькій області – 906 і в Києві – 850.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 158 випадків;

Дніпропетровська область — 118 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 226 випадків;

Закарпатська область — 196 випадків;

Запорізька область — 134 випадки;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 246 випадків;

м. Київ — 850 випадків;

Київська область — 333 випадки;

Львівська область — 253 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки;

Рівненська область — 312 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 414 випадків;

Харківська область — 73 випадки;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 906 випадків;

Черкаська область — 165 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.