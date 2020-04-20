Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За добу зафіксовано 261 новий випадок, 10 смертей.
За даними МОЗ, найбільше хворих у Чернівецькій області – 906 і в Києві – 850.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 330 випадків;
- Волинська область — 158 випадків;
- Дніпропетровська область — 118 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 226 випадків;
- Закарпатська область — 196 випадків;
- Запорізька область — 134 випадки;
- Івано-Франківська область — 512 випадків;
- Кіровоградська область — 246 випадків;
- м. Київ — 850 випадків;
- Київська область — 333 випадки;
- Львівська область — 253 випадки;
- Луганська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 37 випадків;
- Одеська область — 137 випадків;
- Полтавська область — 63 випадки;
- Рівненська область — 312 випадків;
- Сумська область — 83 випадки;
- Тернопільська область — 414 випадків;
- Харківська область — 73 випадки;
- Херсонська область — 63 випадки;
- Хмельницька область — 49 випадків;
- Чернівецька область — 906 випадків;
- Черкаська область — 165 випадків;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на 20 квітня у світі 2 млн 407 тис. 414 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.