Через поширення коронавірусу COVID-19 у Верховній Раді ввели деякі обмеження. Зокрема, скасовані відрядження депутатів, а журналістам обмежений доступ до парламенту.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У четвер, 12 березня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження “Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”.

Документом передбачено введення деяких обмежень для попередження поширення коронавірусу COVID-19 серед народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України, а саме:

До 3 квітня 2020 року обмежено допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень Верховної Ради України всіх осіб, крім нардепів, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів нардепів.

всіх осіб, крім нардепів, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів нардепів. Проведення засідань комітетів Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій в цей час дозволено виключно в адміністративних будівлях Верховної Ради України.

Посадові особи, вчені, експерти, фахівці-практики, представники громадськості, запрошені на засідання, матимуть приймати участь у зустрічах в режимі відеоконференції, без безпосереднього допуску в будівлі парламенту.

Обробка письмових та електронних звернень громадян буде продовжена після 3 квітня, особистий прийом громадян депутатами в будівлях парламенту заборонений.

До 3 квітня скасовані службові відрядження в межах України депутатів, їх помічників, посадових осіб ВРУ.

депутатів, їх помічників, посадових осіб ВРУ. Міжнародні контактні посадових осіб ВРУ і депутатів повинні в цей час повинні проходити за допомогою електронних засобів комунікації.

Крім цього, депутатам рекомендували обмежити кількість публічних зустрічей, а в разі необхідності — проводити їх “за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України”.

Також як виняток з першого пункту обмежень дозволений доступ журналістів та технічних працівників ЗМІ, однак виключно в прес-центр на третьому поверсі будівлі парламенту. Тобто, доступ журналістів в кулуари Верховної Ради в цей час буде закритий.