У Сумах посилили карантин через попадання міста в "жовту" зону по коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Зокрема, тепер заборонена робота хостелів і проведення масових заходів. Проте кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати за умови заповнення приміщення наполовину і дотримання соціальної дистанції.

Також влада міста огранічілм роботу закладів громадського харчування, нічних клубів та інших розважальних закладів з 00:00 до 07:00.

У громадському транспорті кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

Спортивні змагання дозволені, але з порожніми трибунами.