Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.
Зокрема, тепер заборонена робота хостелів і проведення масових заходів. Проте кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати за умови заповнення приміщення наполовину і дотримання соціальної дистанції.
Також влада міста огранічілм роботу закладів громадського харчування, нічних клубів та інших розважальних закладів з 00:00 до 07:00.
У громадському транспорті кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.
Спортивні змагання дозволені, але з порожніми трибунами.
- За минулу добу, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.