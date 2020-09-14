Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Кількість смертей збільшилася більш ніж на 5 500 осіб, в результаті чого загальне число смертей в світі досягла 917 417 осіб.
Найбільше зростання числа захворювань був зареєстрований в Індії, США і Бразилії.
У всьому світі зареєстровано понад 28 мільйонів підтверджених випадків інфікування (28 637 952), половина з яких припадає на Америку.
Попередній одноденний рекорд нових випадків було зафіксовано 6 вересня, коли ВООЗ повідомила про 306 857 нових випадків інфікування.
- 14 вересня в Україні вступило в силу нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.