COVID-19 спричинив сплеск расизму і ксенофобії в ЄС щодо азійців

Через епідемію коронавірусу в ЄС спостерігається сплеск расизму і ксенофобії стосовно людей азійського походження.

Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euroactiv.

Повідомляється, що згідно з дослідженням, проведеного Агентством з основних прав Європейського союзу (FRA), спостерігається сплеск зареєстрованих випадків расизму стосовно людей, які, імовірно, мають китайське або азійське походження. Ситуацію пов’язують зі сплеском епідемії коронавірусу.

У звіті агентства наголошується, що криза може мати “глибокі наслідки” для дотримання прав людини в Європейському Союзі.

Дослідження показало, що однією з таких проблем є зростання нападів на людей китайського або азійського походження на ґрунті расизму.

“Пандемія COVID-19 спровокувала зростання випадків расизму та ксенофобії проти людей азійського походження”, – сказано у звіті.

Зокрема, мова йде про словесні образи, домагання, фізичну агресію й ненависницькі висловлювання в Інтернеті. Також ці люди стикаються з дискримінацією при доступі до медичної допомоги.