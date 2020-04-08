Covid-19 Україна

оновлено 08.04.2020 о 16:01

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COVID-19 спричинив сплеск расизму і ксенофобії в ЄС щодо азійців

Через епідемію коронавірусу в ЄС спостерігається сплеск расизму і ксенофобії стосовно людей азійського походження.

Середа, 8 квітня 2020, 16:17

Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euroactiv.

Повідомляється, що згідно з дослідженням, проведеного Агентством з основних прав Європейського союзу (FRA), спостерігається сплеск зареєстрованих випадків расизму стосовно людей, які, імовірно, мають китайське або азійське походження. Ситуацію пов’язують зі сплеском епідемії коронавірусу.

У звіті агентства наголошується, що криза може мати “глибокі наслідки” для дотримання прав людини в Європейському Союзі.

Дослідження показало, що однією з таких проблем є зростання нападів на людей китайського або азійського походження на ґрунті расизму.

“Пандемія COVID-19 спровокувала зростання випадків расизму та ксенофобії проти людей азійського походження”, – сказано у звіті.

Зокрема, мова йде про словесні образи, домагання, фізичну агресію  й ненависницькі висловлювання в Інтернеті. Також ці люди стикаються з дискримінацією при доступі до медичної допомоги.

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