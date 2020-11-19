Менш ніж за 10 місяців коронавірус COVID-19 в США вбив більше людей, ніж інсульти, самогубства і автокатастрофи разом узяті.

Про це пише CNN.

Експерти в галузі охорони здоров’я наголошують, що, якщо американці не стануть більш серйозно ставитися до носіння масок і уникати недбалого спілкування, рівень смертності цієї осені і взимку буде рости.

Автокатастрофи і COVID-19

За даними Університету Джонса Хопкінса, коронавірус вбив 250 тисяч осіб в США менш ніж за 10 місяців.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, в середньому 24 166 осіб щорічно помирають в автомобільних аваріях. (До цього числа входять водії або пасажири, які загинули в автокатастрофах).

Це означає, що в цьому році від COVID-19 померло як мінімум в 10 разів більше людей, ніж в автокатастрофах зазвичай за рік.

Грип та COVID-19

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, в середньому від грипу щорічно помирало 42 200 чоловік з 2014 по 2018 рік.

Таким чином, менш ніж за 10 місяців число смертей від COVID-19 більш ніж в п’ять разів перевищило середню кількість смертей від грипу в рік.

Самогубства і COVID-19

За даними CDC, в середньому 45 439 осіб покінчили життя самогубством з 2014 по 2018 рік.

Число смертей від COVID-19 наразі в п’ять разів перевищує кількість смертей в результаті самогубства.

Серцеві захворювання і COVID-19

Хвороби серця – основна причина смерті в США. За даними CDC, в середньому 670 595 осіб помирають від хвороб серця щороку.

Хоча не очікується, що COVID-19 перевищить серцево-судинні захворювання за кількістю смертей протягом всього року, щоденне число загиблих від коронавірусу незабаром може перевищити щоденний рівень смертності від серцевих захворювань.

Рак і COVID-19

Рак – друга за значимістю причина смерті в США, і в цьому році не очікується, що ситуація зміниться.

За даними CDC, в середньому в США від раку щорічно помирає 612 725 осіб.

Інсульти та COVID-19

За даними CDC, в середньому 141 952 особи в США вмирають від інсульту щороку.

Таким чином, менш ніж за 10 місяців COVID-19 вбив приблизно в 1,8 рази більше людей, ніж інсульт.