У багатьох людей після перенесення COVID-19 залишаються когнітивні проблеми. Вони можуть тривати більш як пів року.

Про це йдеться у новому дослідженні Медичної школи Ікан у Нью-Йорку, яке оприлюднив науковий журнал JAMA Network.

В межах дослідження дослідники проаналізували дані щодо 740 людей, які хворіли на COVID-19 з квітня 2020 року по травень 2021 року та не мали в анамнезі деменції.

Як зазначається, середній час з моменту отримання позитивного COVID-тесту в учасників дослідження становив 7,6 місяця, а середній вік — 49 років.

Метою дослідження була перевірка учасників на можливі когнітивні порушення. Для цього вчені використовували низку психологічних тестів.

У 18% учасників виявили проблеми зі швидкістю оброблення інформації, у 15% – з мовленням, а у 24% – з пам’яттю.

Такі проблеми можуть виникати не тільки у літніх, але і молодих людей. Навіть у пацієнтів з легкою формою вірусу були зафіксовані проблеми з пам’яттю та обробкою інформації.

Дослідниця Жаклін Беккер розповіла, що вдалося виявити високу частоту когнітивних порушень через декілька місяців після зараження коронавірусом.

За її словами, серед госпіталізованих пацієнтів переважали порушення виконання запланованих завдань, швидкості обробки інформації, мовлення та пам’яті.

Дослідниця рекомендує людям, що перехворіли на коронавірус, зробити скринінг на психічні порушення після зараження, незалежно від віку пацієнта.