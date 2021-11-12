У Києві за 8 місяців 2021 року зафіксовано суттєве перевищення померлих над народженими, а також скорочення кількості населення. Серед основних причин смертності - хвороби системи кровообігу, COVID-19 та новоутворення.

Про це йдеться у документі Головного управління статистики Києва, яки знаходиться у розпорядженні #Букв.

Упродовж січня–серпня 2021 року чисельність населення у Києві зменшилась на 10 228 осіб. Це відбулося внаслідок природного та міграційного скорочення.

Природний рух населення за цей період характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих було тільки 69 живонароджених.

Станом на 1 вересня 2021 року чисельність населення у Києві оцінюється у 2 951 952 особи.

Серед причин смерті населення міста у січні–серпні 2021 року перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – коронавірусна інфекція COVID-19, третє – новоутворення.

За 8 місяців цього року померло 4 146 осіб від коронавірусної хвороби, а за той самий період 2020 року – 206.

Якщо порівнювати ці періоди 2021 та 2020 року, то кількість померлих від COVID-19 збільшилася у 20 разів.