Про це йдеться у документі Головного управління статистики Києва, яки знаходиться у розпорядженні #Букв.
Упродовж січня–серпня 2021 року чисельність населення у Києві зменшилась на 10 228 осіб. Це відбулося внаслідок природного та міграційного скорочення.
Природний рух населення за цей період характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих було тільки 69 живонароджених.
Станом на 1 вересня 2021 року чисельність населення у Києві оцінюється у 2 951 952 особи.
Серед причин смерті населення міста у січні–серпні 2021 року перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – коронавірусна інфекція COVID-19, третє – новоутворення.
За 8 місяців цього року померло 4 146 осіб від коронавірусної хвороби, а за той самий період 2020 року – 206.
Якщо порівнювати ці періоди 2021 та 2020 року, то кількість померлих від COVID-19 збільшилася у 20 разів.
- Станом на ранок 12 листопада, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 179 577 осіб, а померло – 75 607. Кількість повністю щеплених склала 8 422 334 особи, що складає менш як 20% населення країни.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 4 листопада в червоній зоні опинилося 15 областей України.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони.
- 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
- З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин. З 8 листопада до червоної зони перейшла Волинська область.