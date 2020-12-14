Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 грудня, інформує пресслужба Мінфіну.
Уряд спрямував до Фонду боротьби з COVID-19 додаткові 6 млрд гривень. Раніше обсяг Фонду становив 66 млрд. Таким чином, його було розширено до 72 млрд гривень.
Це стало можливим завдяки економії бюджетних коштів, зазначають в Мінфіні.
“Виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів”, — йдеться в повідомленні.
- Станом на 10 грудня 45,5 млрд гривень з фонду вже витрачено. З них 11,4 — за останні 1,5 місяці.
- В жовтні КМУ додатково виділив майже 2 млрд гривень на доплати працівникам Національної поліції.
- В листопаді депутати з фракції “Європейської Солідарності” звернулися до Національного антикорупційного бюро України з проханням розслідувати нецільове використання коштів коронавірусного фонду.