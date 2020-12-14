Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 грудня, інформує пресслужба Мінфіну.

Уряд спрямував до Фонду боротьби з COVID-19 додаткові 6 млрд гривень. Раніше обсяг Фонду становив 66 млрд. Таким чином, його було розширено до 72 млрд гривень. 

Це стало можливим завдяки економії бюджетних коштів, зазначають в Мінфіні.

“Виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів”, — йдеться в повідомленні.