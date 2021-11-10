В Україні з понад 76 тисяч ліжок, виділених для хворих на коронавірус, на сьогодні зайняті майже 52 тисяч ліжко-місць.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Майже 52 тисячі ліжок в Україні сьогодні зайняті хворими COVID-19. В цілому виділено 76 тисяч ліжок, і Уряд продовжує збільшувати цю кількість і постачати лікарні додатковим киснем”, – сказав він.

Шмигаль також наголосив, що зараз у реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії 98-99% хворих – невакциновані громадяни.

Крім того, за словами, прем’єра, в Україні до кінця тижня мають вакцинувати проти COVID-19 майже 40% дорослого населення.

“Загалом до кінця тижня ми очікуємо, що принаймні однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо більше, ніж 1,5 млн щеплень щотижня”, – резюмував він.