Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Майже 52 тисячі ліжок в Україні сьогодні зайняті хворими COVID-19. В цілому виділено 76 тисяч ліжок, і Уряд продовжує збільшувати цю кількість і постачати лікарні додатковим киснем”, – сказав він.
Шмигаль також наголосив, що зараз у реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії 98-99% хворих – невакциновані громадяни.
Крім того, за словами, прем’єра, в Україні до кінця тижня мають вакцинувати проти COVID-19 майже 40% дорослого населення.
“Загалом до кінця тижня ми очікуємо, що принаймні однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо більше, ніж 1,5 млн щеплень щотижня”, – резюмував він.
- У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів виділив 395 млн гривень для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19.