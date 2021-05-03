Інтернет-продажі склали майже п'яту частину загального роздрібного товарообігу у 2020 році, оскільки обмеження щодо боротьби з поширенням пандемії COVID-19 спровокували бум онлайн-торгівлі.

Про це свідчить дослідження Організації Об’єднаних Націй (ООН), повідомляє агентство Reuters.

Згідно з оцінками Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД) на основі даних національних статистичних управлінь в великих країнах, у 2020 році на онлайн-продажі припадало 19% від загального обсягу роздрібних продажів – у порівнянні з 16% 2019 року.

Про найвищу частку повідомила Південна Корея – вона склала 25,9% в порівнянні з 20,8% роком раніше. Частка Китаю склала 24,9%, Великобританії – 23,3% і США – 14,0%.

За останніми оцінками, світові продажі електронної комерції зросли на 4% до 26,7 трлн доларів у 2019 році. Сюди входять продажі між підприємствами (B2B) і бізнес-споживачами (B2C), що еквівалентно 30% світового економічного виробництва минулого року.

Згідно зі звітом, пандемія призвела до змішаних станів провідних компаній електронної комерції B2C у 2020 році.

“Дані щодо 13 провідних компаній електронної комерції, 11 з яких знаходяться в Китаї та США, продемонстрували помітну зміну стану компаній-платформ, що пропонують такі послуги, як подорожі, які різко знизилися у валовому обсязі товарів (GMV)”, – повідомили в ООН.

У звіті наголошується, що туристична компанія Expedia, наприклад, в рейтингу GMV впала з 5 місця у 2019 році на 11-е місце у 2020 році, а сервіс пошуку і короткострокової оренди житла Airbnb, який у 2020 році вийшов на IPO, опустився в рейтингу з 11 на 13 місце.

Китайська компанія Alibaba (9988.HK) як і раніше очолює рейтинг GMV, за нею йде Amazon у Сполучених Штатах.

“Попри спад в сервісних компаніях, загальний GMV для 13 провідних компаній електронної комерції B2C виріс на 20,5% до 2,9 трлн доларів у 2020 році”, – йдеться у повідомленні.