В Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, завдяки якому громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ — цифровий зелений сертифікат.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Що таке цифровий зелений сертифікат

Цифровий зелений сертифікат — це цифровий доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або одужала від COVID-19.

Це допоможе уникнути дискримінації щодо тих людей, які не пройшли вакцинацію, вважають в ЄК.

Паспорт видаватиметься в цифровому і / або паперовому форматі та міститиме QR-код для забезпечення безпеки й правдивості сертифіката. В документі буде зазначено: ім’я, дата народження, дата видачі, інформація про вакцину/тест/одужання та унікальний ідентифікатор сертифіката. Інформація в документі буде представлена ​​мовою країни видачі та англійською, він діятиме у всіх країнах — членах ЄС. Отримання сертифікату буде безплатним.

ЄК пропонує зберігати цифрову версію COVID-паспорта на мобільному пристрої. Документ міститиме цифровий друк, що підтверджує його справжність.

Комісія наголошує, що сертифікат не повинен бути умовою для вільного пересування Євросоюзом, це право є фундаментальним для його громадян.

“Сертифікат — це можливість державам-членам міняти чинні обмеження на підставі ситуації з громадською охороною здоров’я”, – йдеться в повідомленні ЄК.

COVID-паспорт буде видаватися людині, щепленою будь-якою вакциною. Однак, як повідомляє Єврокомісія, при розв’язанні питання про скасування обмежень на пересування держави — члени ЄС мають приймати сертифікат про вакцинацію лише препаратами, що були схвалені в союзі. При цьому країни можуть на свій розсуд розширити це правило на тих громадян ЄС, які вакцинувалися іншим препаратом.

Документ планують запустити до літа.

Після затвердження Єврокомісією документ повинен бути схвалений Радою Євросоюзу і Європарламентом.

Комісія зазначає, що ці сертифікати – тимчасовий захід. Їх використання буде зупинено, щойно Всесвітня організація охорони здоров’я оголосить про закінчення пандемії COVID-19.

Хто буде видавати сертифікати

Національні органи відповідають за видачу сертифіката. Наприклад, його можуть видавати лікарні, чи органи охорони здоров’я.

Цифрову версію можна зберігати на мобільному пристрої. Громадяни можуть також вимагати паперовий варіант. Обидва вони матимуть QR-код, який містить важливу інформацію, а також цифрову печатку, щоб переконатися, що сертифікат справжній.

Хто може отримати COVID-паспорт

Сертифікат буде дійсний в усіх країнах ЄС, а також доступний Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які не входять до блоку.

Документ зможуть отримати громадяни ЄС і члени їх сімей, незалежно від їх національності, люди, які проживають в ЄС, але при цьому не є громадянами однієї з країн-членів альянсу.

Сертифікат також планують видавати й тим, хто не є громадянами країн ЄС, але має право відвідувати країни Євросоюзу.

Які вакцини й тести будуть враховуватися

Свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов’язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на застосування в ЄС. При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати й за іншими вакцинами.

На цей час в Європі дозволені такі вакцини:

BioNTech і Pfizer (з 21 грудня 2020 року),

Moderna (c 6 січня 2021 року),

AstraZeneca (з 29 січня 2021 року),

Janssen Pharmaceutica NV (з 11 березня 2021 року).

Стосовно тестів, слід використовувати лише результати так званих тестів NAAT (включаючи тести RT-PCR) і експрес-тести на антигени.