У Бразилії спостерігається потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.

Про ситуацію в країні розповідає американське видання The New York Times.

Згідно з даними американського Університету Джонса Хопкінса, який відстежує ситуацію із COVID-19 в усьому світі, в Бразилії за весь час пандемії було зафіксовано 12,4 млн випадків зараження коронавірусом та понад 307 тисяч смертей.

Країна зараз знаходиться на другому місці у світі (після США) за рівнем захворюваності на COVID-19 та кількістю летальних випадків.

Як зазначає The New York Times, стрімке поширення коронавірусу спровокували виявлений у Бразилії надзвичайно заразний штам COVID-19, політичні баталії та недовіра до науки.

Пік захворюваності та смертності

Через більш ніж рік від початку епідемії смертність від ускладнень COVID-19 у країні досягла пікових значень.

Так, за повідомленням Міністерства охорони здоров’я Бразилії, станом на п’ятницю, 26 березня, в країні було зареєстровано 3 650 нових летальних випадків від COVID. Як інформує агентство Reuters, це є рекордним показником смертності.

Крім того, було підтверджено 84 245 нових випадків зараження.

У четвер, 25 березня, повідомлялося про 100 158 нових випадків зараження коронавірусом. Це був найбільший показник добових заражень у країні від початку епідемії.

Як інформує агентство Bloomberg, останнім часом у Бразилії спостерігається зростанням кількості смертей серед людей молодого віку.

Як зазначає агентство із посиланням на дані бразильського уряду, цього місяця від ускладнень COVID-19 померли близько 2030 бразильців у віці від 30 до 39 років, що більш ніж удвічі перевищує показник січня.

Крім того, в березні від COVID-19 померли 4150 людей, яким виповнилося 40 років (у січні було 1823). Серед вікової групи 20-29 років у березні було зафіксовано 505 смертей (у січні було 242).

За даними бразильської наукової установи Фіокруз (Fiocruz), серед людей у віці від 30 до 59 років захворюваність із січня до середини березня зростала із швидкістю, яка майже вдвічі перевищує середній показник по країні. У цих вікових групах смертність зросла мінімум на 317% (у порівнянні з 223% по Бразилії в цілому).

У Сан-Паулу, найбагатшому та найбільш густонаселеному штаті країни, зростання кількості пацієнтів, хворих на коронавірус, особливо помітно в приватних лікарнях. Люди, яким виповнилося 60 років, продовжують домінувати в лікарнях, але частка тих, кому менше 50 років, зросла до 15% (з 10% минулого року).

Як пише Bloomberg, причини зростання рівня зараження серед молодих людей поки до кінця незрозумілі, хоча чиновники та медичні експерти висувають кілька гіпотез. Одна із них полягає в тому, що впродовж 2020 року місцеві та регіональні карантинні обмеження перешкоджали спілкуванню людей у країні. Все змінилося із настанням свят, зокрема Нового року, та послабленням обмежень.

Ще однією причиною може бути більш заразний (“бразильський”) штам коронавірусу. Дослідження, проведене в Сан-Паулу, виявило, що у 71% випадків пацієнти заражалися цим або “британським” штамом COVID-19 (який також є більш заразним).

Крім того, у країні обмежена кількість вакцин проти коронавірусу (і люди молодого віку поки не в пріоритеті вакцинації).

Колапс у лікарнях

За даними Bloomberg, середній час перебування пацієнтів (зокрема у віці від 30 років) у бразильських лікарнях істотно зріс порівняно з минулим роком.

Це створює додаткове навантаження на систему охорони здоров’я Бразилії.

Як зазначає видання The New York Times, у столиці країни місті Бразиліа та в 16 із 26 штатів у відділеннях інтенсивної терапії спостерігається гостра нестача вільних ліжок (заповненість складає близько 90%).

У штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, адміністративним центром якого є місто Порту-Алегрі, за останні два тижні лист очікування місця у відділеннях інтенсивної терапії збільшився вдвічі (у ньому перебувають до 240 важко хворих людей).

У лікарні “Restinga e Extremo Sul”, одному з головних медичних закладів в Порто-Алегрі, травмпункт перетворився на переповнену COVID-палату, де багато пацієнтів змушені отримувати допомогу на стільцях через відсутність вільного ліжка.

“Вся система знаходиться на межі краху. Люди приходять із більш серйозними симптомами, зниженим рівнем кисню, вкрай потребують лікування”, – повідомив очільник лікарні Пауло Фернандо Сколарі.

“Ми ніколи не бачили збою в системі охорони здоров’я такого масштабу. І ми не бачимо світла в кінці тунелю”, – наголосила в коментарі The New York Times Ана де Лемос, виконавчий директор організації “Лікарі без кордонів” у Бразилії.

Позиція влади

Як відомо, президент Бразилії Жаїр Болсонару послідовно виступав проти карантинних заходів (зокрема через те, що локдаун може вдарити по економіці країни). Він неодноразово применшував серйозність ситуації та навіть заявив, що бразильці повинні “припинити скиглити” щодо пандемії.

Епідеміологи ж стверджують, що Бразилія могла б уникнути додаткових жорстких обмежень, якби уряд пропагував використання захисних масок та дотримання соціальної дистанції. А також якби влада більш активно займалася питанням забезпечення країни вакцинами проти коронавірусу.

Натомість Болсонару називав COVID-19 “жалюгідним грипом”, часто заохочував великі натовпи людей та створював помилкове відчуття безпеки серед своїх прибічників (пропагуючи, зокрема, неефективні проти коронавірусу протималярійні препарати).

Попри складну ситуацію з COVID-19 у країні, деякі прибічники президента останніми днями протестували проти зупинки бізнесу.

Крім того, у Бразилії спостерігається також недовіра до заяв науковців, зокрема і щодо вакцин. У Мережі, зокрема, поширюються теорії змови, що вакцини більш смертельні, ніж сам коронавірус (у WhatsApp та Facebook).

Що відомо про “бразильський штам” коронавірусу

Як раніше інформувало агентство ВВС, вважається, що дуже заразний мутований “бразильський штам” коронавірусу (Р.1) спочатку виник та розповсюдився у місті Манаус (столиці бразильського штату Амазонас).

Попередні дані Університету Сан-Паулу, Імперського коледжу Лондона та Оксфордського університету свідчать про те, що цей штам може бути вдвічі заразнішим, ніж “оригінальний” варіант вірусу. Вірогідність повторного зараження “бразильським штамом” становить від 25% до 60%.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус описав ситуацію в Бразилії як “дуже тривожну”.

Вчені занепокоєні тим, що Бразилія практично перетворилася на “природню лабораторію”, де люди можуть бачити, що відбувається, коли коронавірус залишається відносно неконтрольованим. Дехто попереджає, що зараз країна є середовищем для розмноження нових варіантів вірусу.

Відомо, що Бразилія замовила понад 200 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та CoronaVac.

Як інформує Bloomberg, попри те, що за останній тиждень кількість вакцинацій зросла, проте першу дозу вакцини отримали лише 7% населення, а повністю вакцинувалися (двома дозами) близько 2%.