Про це повідомила пресслужба “УЗ”.
Зокрема, з 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на “жовтому” та “червоному” рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:
- документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).
Водночас для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не вимагається.
Наголошується, що “Укрзалізниця” забезпечить контроль наявності зазначених документів разом із квитком та ідентифікаційним документом на вході у вагон. У випадку відсутності вищезазначених документів провідник або стюард має право не допустити пасажира до поїздки.
Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень пасажирів.
“Оскільки перевірка більшої кількості документів прогнозовано може спричинити черги при посадці, просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та прибувати на вокзал завчасно, зберігати спокій та дистанцію на пероні”, – додали в “УЗ”.
Своєю чергою, “Укрзалізниця” також забезпечить наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів у співробітників.
Крім того, “УЗ” наразі працює над розгортанням мобільних пунктів експрес-тестування на найбільших вокзалах країни.
- Нагадаємо, за рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.
- Нові правила перевезень пасажирів між регіонами не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.