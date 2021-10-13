З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Пасажири АТ "Укрзалізниця" повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Про це повідомила пресслужба “УЗ”.

Зокрема, з 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на “жовтому” та “червоному” рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Водночас для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не вимагається.

Наголошується, що “Укрзалізниця” забезпечить контроль наявності зазначених документів разом із квитком та ідентифікаційним документом на вході у вагон. У випадку відсутності вищезазначених документів провідник або стюард має право не допустити пасажира до поїздки.

Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень пасажирів.

“Оскільки перевірка більшої кількості документів прогнозовано може спричинити черги при посадці, просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та прибувати на вокзал завчасно, зберігати спокій та дистанцію на пероні”, – додали в “УЗ”.

Своєю чергою, “Укрзалізниця” також забезпечить наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів у співробітників.

Крім того, “УЗ” наразі працює над розгортанням мобільних пунктів експрес-тестування на найбільших вокзалах країни.