З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну хворобу, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат.

В МОЗ надали роз’яснення щодо отримання такого сертифіката.

Хто може отримати COVID-сертифікат про одужання?

Сертифікат про одужання від COVID-19 зможуть отримати громадяни, які не робили щеплення проти коронавірусу і перенесли цю хворобу. Діагноз має бути підтверджений лікарем.

Ті, хто перехворів, зможуть згенерувати такий сертифікат через 15 днів після підтвердження діагнозу через застосунок або портал “Дія” з наступного тижня.

Хто НЕ зможе отримати COVID-сертифікат про одужання?

Обов’язковою підставою для генерації сертифіката про одужання є медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відбиватиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані до ЕСОЗ, завантажити сертифікат не зможуть.

Право на отримання такого сертифіката не матимуть ті, хто переніс хворобу до запровадження таких сертифікатів. Відповідно, хвороба та одужання впродовж 2020 року, а також раніше цього року, не є підставою для його отримання.

Види сертифікатів про одужання та переваги від їх отримання

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній — для використання всередині країни в умовах жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки;

міжнародний — для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров’я ЄС (перелік країн тут)

Такий сертифікат дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватися в жовтій та червоній зонах карантину. Так само як сертифікат про вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

Документ буде доступним для генерації та чинним впродовж 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік.