Франція наразі не розглядає питання визнання щеплення вакцинами проти коронавірусу, які не використовуються в цій країні.

Про це міністр у європейських справах Клеман Бон повідомив під час зустрічі з віцепрем’єр-міністеркою з питань євроінтеграції України Ольгою Стефанішиною, повідомили у Кабміні.

Стефанішина, як сповіщається, на зустрічі підняла питання щодо використання сертифікатів про вакцинацію.

Бон своєю чергою привітав діалог України з Єврокомісією щодо визнання українських сертифікатів про вакцинацію у ЄС. Однак стосовно Франції він зазначив, що країна не розглядає питання визнання вакцин, які не використовуються на території країни.

Крім того, Франція зберігає за собою право встановлювати на національному рівні обмеження на в’їзд з країн, які визначені як країни з високим рівнем захворюваності на коронавірус.

Згідно з інформацією на сайті МЗС України, наразі в’їзд до Франції дозволений лише родичам громадян Франції, тим, хто має дозвіл на проживання або є резидентом країни ЄС, а також за “нагальної необхідності”. В останньому разі в’їзд можливий за умови пред’явлення негативного результату тесту. Для громадян України також передбачено 7 днів самоізоляції після в’їзду, якщо вони не були повністю щеплені однією з вакцин, що визнані в ЄС.

Нагадаємо, 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб. Детальніше про це – у матеріалі.

У контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.

8 липня Європейська комісія ухвалила рішення щодо визнання цифрових COVID-сертифікатів Швейцарії еквівалентними сертифікатам ЄС. Це перша і єдина країна, щодо якої ухвалено таке рішення.

20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною. Згідно з офіційними даними на сайті EMA, в ЄС схвалено такі вакцини:

препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria;

вакцина від американської компанії Moderna;

препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;

вакцина від Johnson&Johnson.

Оскільки рішення Ради ЄС мають рекомендаційний характер, кожна країна сама вирішує, яких громадян пускати до себе. Заборону на в’їзд до Нідерландів з будь-якою метою було скасовано для щеплених українців і враховуються щеплення вакцинами як схваленими в ЄС, так і препаратами Serum Institute of India (Covishield) та Sinovac (CoronaVac), які використовують в Україні. Аналогічний перелік приймає і Австрія.

Естонія теж пускає щеплених Covishield. В’їзд до Естонії для громадян країн, що не є членами ЄС, дозволений, якщо вони були щеплені за правилами своєї країни.