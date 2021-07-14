У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що українські COVID-сертифікати діятимуть для поїздок за кордон лише після процедури визнання.

Про це йдеться у відповіді Мінцифри на запит #Букв.

Зокрема, у міністерстві наголосили, що COVID-сертифікат – це документ в електронній формі, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні, зокрема медичні, дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові.

За словами Мінцифри, в Україні запроваджено 2 види такого сертифіката:

міжнародний для подорожей (наголошується, що він почне діяти лише після завершення процедури визнання );

внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів вже запустили в застосунку Дія.

“Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод”, – заявили у Мінцифри.

У відомстві додали, що питання умов перетину кордону, необхідних для цього документа та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС. Наразі Європейська Комісія працює над спільною позицією, але держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, зокрема й у питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.

Людина, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути 14 днів після другої вакцинації.

У ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений термін.

Людина, що отримала негативний ПЛР-тест

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної бази МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.