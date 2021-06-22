Про це повідомив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі під час брифінгу в Білому домі.
Він назвав штам Delta – “головною загрозою для боротьби з пандемією коронавірусу в США”. За його словами, штам Delta – “значно заразніший” в порівнянні з варіантом коронавірусу, який поширювався з Уханю (Китай). Окрім цього, варіант Delta провокує “значно важчий перебіг захворювання”.
Фаучі додав, що вакцини Pfizer / BioNTech, теоретично, ефективні проти нового штаму COVID-19.
“Ми маємо потрібні інструменти, тому скористаймось ними та переможемо епідемію”, – сказав Фаучі.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
Штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Напередодні стало відомо, що у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії був виявлений новий штам COVID-19 — Delta+.