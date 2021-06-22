Штам коронавірусу Delta (індійський штам) надто швидко поширюється світом і може нівелювати всі зусилля в боротьбі з пандемією. Навіть повністю вакциновані громадяни можуть заразитися штамом Delta.

Про це повідомив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі під час брифінгу в Білому домі.

Він назвав штам Delta – “головною загрозою для боротьби з пандемією коронавірусу в США”. За його словами, штам Delta – “значно заразніший” в порівнянні з варіантом коронавірусу, який поширювався з Уханю (Китай). Окрім цього, варіант Delta провокує “значно важчий перебіг захворювання”.

Фаучі додав, що вакцини Pfizer / BioNTech, теоретично, ефективні проти нового штаму COVID-19.

“Ми маємо потрібні інструменти, тому скористаймось ними та переможемо епідемію”, – сказав Фаучі.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.

Штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.