COVID-вакцина CoronaVac їде в регіони. Кому робитимуть щеплення?

Міністерство охорони здоров'я направило в регіони вакцину проти коронавірусу CoronaVac (виробник Sinovac Biotech, Китай). Це другий виробник вакцини, який поставив препарат в Україну.

Про це у відеозверненні заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Як повідомлялося раніше, ДП “Медзакупівлі України” в суботу, 10 квітня, прийняло на склади 200 тисяч флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac.

В понеділок, 12 квітня, препарат відправили у регіони.

“Сьогодні МОЗ розпочинає вакцинацію новою вакциною виробника Sinovac Biotech під назвою CoronaVac. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в регіони”, — сказав міністр.

За словами Степанова, щеплення препаратом CoronaVac робитимуть:

поліціянтам;

маломобільним групам населення;

особам, що доглядають за маломобільними групами населення;

олімпійцям;

паралімпійцям;

людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Що відомо про вакцину від Sinovac?

CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. За схожим принципом працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії. Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Ефективність. Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.

В МОЗ заявили, що, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами.

Можливі побічні реакції від вакцини CoronaVac:

почервоніння, біль та набряк у місці уколу;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель чи нежить;

блювота чи нудота, діарея;

втомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м’язів;

набряки повік, почервоніння очей.

У МОЗ запевнили, що ці побічні ефекти є нормою та зникають через кілька днів після щеплення.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування можливих зловживань під час закупівлі Україною вакцини Sinovac Biotech.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю. Однак Pfizer (ані закуплену, ані безплатну в рамках програми COVAX) України досі не отримала.