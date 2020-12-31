Про це повідомляє портал MedicalXpress.

Учасники отримали першу ін’єкцію в період з 27 липня по 23 жовтня 2020 року, а потім другу — через 28 днів. Кожна ін’єкція, що вводиться внутрішньом’язово, мала обсяг 0,5 мл і містила 100 мкг мРНК-1273 або сольовий розчин плацебо.

З більш ніж 30 000 учасників дослідження, в групі, яка отримувала вакцину, COVID-19 захворіли 11 осіб. Серед тих, хто отримував плацебо, захворіли 185 осіб. Випадки тяжкої форми коронавірусу спостерігалися тільки в учасників, які отримували плацебо.

Таким чином препарат продемонстрував 94,1% ефективності.

“Наша робота триває. Протягом наступних місяців у нас буде рости обсяг даних, щоб краще визначити, як діє ця вакцина, але результати поки показують ефективність 94,1%. Ці цифри переконливі”, – говорить Ліндсі Баден, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань Brigham and Women’s Hospital, де проводилося тестування.

В цілому реакція на імунізацію була помірною — близько 50% реципієнтів відчували втому, болі в м’язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.