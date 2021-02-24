Про це у Facebook написав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
Перший вакцинований – лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює в відділенні Черкаської обласної лікарні, де лікують хворих на коронавірус.
“Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С”, – зазначив Скічко.
Covishield – вакцина, вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute.
- Раніше повідомлялося, що український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартує процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.