Сьогодні, 24 лютого, в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.

Про це у Facebook написав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Перший вакцинований – лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює в відділенні Черкаської обласної лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

“Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С”, – зазначив Скічко.

Covishield – вакцина, вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute.