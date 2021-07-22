Про це свідчить дослідження, опубліковане в Медичному журналі Нової Англії, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Офіційні особи кажуть, що вакцини дуже ефективні проти штаму Delta, який в даний час є домінуючим штамом у всьому світі, хоча дослідження підтвердило, що однією вакцини недостатньо для високого захисту.
Дослідження показало, що дві дози вакцини Pfizer на 88% ефективні в запобіганні симптоматичного захворювання, викликаного Delta-штамом, в порівнянні з 93,7% проти Alpha-штаму.
Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні проти штаму Delta на 67%, і на 74,5% проти штаму Alpha.
Водночас, одна доза вакцини Pfizer була ефективна на 36%, а одна доза вакцини AstraZeneca – на близько 30%.
“Наше дослідження щодо послабленої ефективності після першої дози підтвердить намагання щодо максимального двохдозного введення вакцини серед вразливих груп населення на тлі циркуляції штаму Delta” , – зазначили вчені.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- Нагадаємо, 23 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже зафіксували штам коронавірусу Delta, який є більш заразним за інші штами.
- Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що штам Delta провокує масштабні спалахи коронавірусу у всьому світі. Загальна кількість нових випадків коронавірусу у світі зросла щонайменше на 12% за минулий тиждень.
- В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили шість випадків захворювання коронавірусною інфекцією викликаною штамом Delta.