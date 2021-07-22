Дві дози вакцини проти COVID-19, виробництва Pfizer або AstraZeneca майже так само ефективні проти більш агресивного штаму коронавірусу Delta, як і проти раніше домінуючого штаму Alpha.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в Медичному журналі Нової Англії, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Офіційні особи кажуть, що вакцини дуже ефективні проти штаму Delta, який в даний час є домінуючим штамом у всьому світі, хоча дослідження підтвердило, що однією вакцини недостатньо для високого захисту.

Дослідження показало, що дві дози вакцини Pfizer на 88% ефективні в запобіганні симптоматичного захворювання, викликаного Delta-штамом, в порівнянні з 93,7% проти Alpha-штаму.

Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні проти штаму Delta на 67%, і на 74,5% проти штаму Alpha.

Водночас, одна доза вакцини Pfizer була ефективна на 36%, а одна доза вакцини AstraZeneca – на близько 30%.

“Наше дослідження щодо послабленої ефективності після першої дози підтвердить намагання щодо максимального двохдозного введення вакцини серед вразливих груп населення на тлі циркуляції штаму Delta” , – зазначили вчені.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.