Про це йдеться в матеріалі “РБК-Україна”.
До EU Digital COVID Certificate буде внесена інформація про повний курс щеплень проти COVID-19, негативний ПЛР-тест, або дані про те, що людина вже перехворіла коронавірусом. Такий сертифікат буде потрібний для в’їзду в ЄС з третіх країн.
“Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони повинні містити інформацію, яка дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини та дату введення вакцини”, – сказав речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.
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Цим документом може бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке вже видають українцям для перетину кордону. Проте кожна країна блоку може встановлювати свої правила в’їзду на її територію.
Крім того, в Євросоюзі визнають імунізацію препаратами, схваленими їх регулятором EMA. Поки це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson & Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca.
В Україні проти COVID-19 щеплюють декількома препаратами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, південнокорейською AstraZeneca-SkBio, індійським варіантом CoviShield від Serum Institute of India, CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech та вакциною від Moderna.
У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців. На Кіпр, наприклад, можна полетіти, якщо ви зробили щеплення Pfizer або європейською AstraZeneca, а не її корейським або індійським варіантом. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає такий стан речей – порушенням прав.
Зараз питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях. Гендиректор Serum Institute of India заявив, що подав заявку в ЕМА на реєстрацію CoviShield ще місяць тому, і впевнений, що європейський регулятор схвалить вакцину.
Наразі Україна домовляється окремо з кожною європейською державою про взаємне визнання національних COVID-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу в лютому поточного року. Рекомендацію було видано окремо для AstraZeneca, яку виготовляють у Європі, Китаї та США, і для AstraZeneca/SK Bio, яку виробляють у Південній Кореї.