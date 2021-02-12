Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна отримає вакцину проти коронавірусу вже наступного тижня, процес відвантаження вже розпочався.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами міністра, вже процес відвантаження вакцин з Індії.

“Ми виконали всі без винятку наші формальності: переказали кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи. Зараз процес відвантаження, саме логістики”, — сказав він.

Степанов запевняє, що вакцини надійдуть в Україну в понеділок-середу наступного тижня.

“Ми очікуємо. У понеділок, вівторок, середу вона повинна бути. У нас немає приводів, щоб це тягнути”, — зазначив він.

Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.

Першою в Україну може бути доставлена вакцина проти коронавірусу розробки AstraZeneca. Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.