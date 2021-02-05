Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК) просить Державний департамент США та Міністерство фінансів запровадити санкції проти дружини народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука - Оксани Марченко та нардепа Тараса Козака.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

“Разом з колегами надіслали головам Держдепу та Мінфіну США відкритого листа, яким просимо розширити санкції по Медведчуку на його дружину та Козака”, – йдеться в повідомленні.

У листі, який опубліковано на сайті Kyiv Post, зазначається, що Меведчук є близьким другом Путіна і відкрито працює в інтересах РФ. “В Україні він використовує свою політичну позицію і тісні зв’язки з українськими олігархами, щоб діяти в якості посередника в реалізації політичної програми Росії. Його бізнес отримує значну підтримку і фінансування від уряду Росії. До 3 лютого 2021 року його контролював значну частку медіа-ринку в Україні”.

“Його медіа-компанії використовуються як інструменти гібридної війни проти України для поширення дезінформації та російської пропаганди, зокрема, проти співпраці України із західними країнами, особливо зі Сполученими Штатами Америки. Дії Віктора Медведчука створюють загрозу незалежності й суверенітету України”, – наголосили в ЦПК.

В організації нагадали, що 6 березня 2014 року США ввели санкції проти Медведчука за “його роль в діях або політиці, які загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету або територіальній цілісності України”, а також за його роль в “діях або політиці, яка підриває демократичні процеси або інститути в Україні”.

Але Медведчук намагався обійти санкції США, проводячи всі свої фінансові операції через компанії, зареєстровані на ім’я його дружини Оксани Марченко, або партнерів і довірених осіб, таких як Тарас Козак.

“Ми вважаємо, що Віктор Медведчук свідомо оминув санкції, введені урядом США. Тим самим він не тільки отримав значний прибуток, але і підірвав авторитет режиму санкцій США, продемонструвавши, що санкції не є перешкодою для ведення бізнесу та успішних операцій з американськими організаціями. Тому ми просимо вас забезпечити дотримання санкцій США проти Віктора Медведчука, включивши його дружину Оксану Марченко, його найближчого соратника Тараса Козака, а також компанії, підконтрольні цим особам, в список Управління з контролю над іноземними активами. Це значно послабить російських агентів в Україні, зупинивши потік брудних російських грошей на їх деструктивні проєкти і засоби антидемократичної пропаганди”, – резюмували в ЦПК.

Лист підписали 18 організацій: ЦПК, Transparency International, платформа ANTS, Центр глобалістики “Стратегія XXI”, Всеукраїнська асоціація “Автомайдан”, Центр економічної стратегії, Фундація DEJURE, Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна, Харківський антикорупційний центр, StateWatch, Інститут законодавчих ідей, Антикорупційний науково-освітній центр, Центр громадського моніторингу та досліджень, Рух “ЧЕСНО”, Інститут масової інформації, Bihus.Info, Детектор медіа та ГО “Захистимо Протасов Яр”.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.