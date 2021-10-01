Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі про захоплення Росією українських суден "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни-Капу" в Керченській протоці. Утім ДБР паралельно продовжує розслідування щодо попередньої української влади за цим фактом.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 30 вересня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни-Капу” та 24 українських моряків — військовослужбовців ВМС ЗС України.

Кулеба наголосив, що справа є “визначальною для світу”. За його словами, Україна доводитиме протиправність поведінки РФ, і сподівається на перемогу у цьому судовому процесі.

“Справа дуже важлива для України. … Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло”, — наголосив міністр.

Водночас адвокати п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка акцентують, що Державне бюро розслідувань сприяє країні-агресорові у цьому ж процесі.

Адвокат Ігор Головань нагадав, що раніше ДБР відкрило провадження проти п’ятого президента за позовом чиновника часів Януковича Андрія Портнова. На його переконання, це розслідування шкодить позиції України в міжнародному процесі проти держави-агресора.

“Це кримінальне провадження було ініційовано Портновим, і головною метою було саме зашкодити Україні і послабити позицію України в цій суперечці з державою-агресором. Після того, як слідчі ДБР розпочали це кримінальне провадження, воно тут же почало використовуватися представниками держави-агресора. Представник Росії в ООН Небензя цитував папірці з цього провадження з метою довести, що в самій Україні сумніваються в тому, що винна Російська Федерація”, – зауважив адвокат.

На переконання адвоката, цю справу слід негайно закрити.

“Очевидно, що справа має бути закрита і забута вже давно. Але, по-перше, вона тримається в активному стані для того, щоб транслювати назовні, що в Україні сумніваються у правоті наших військових і керівництва держави, Президента Порошенка. По-друге, за допомогою цього кримінального провадження, я абсолютно переконаний, для Російської Федерації немає ніяких наших військових секретів, пов’язаних із рухом наших кораблів. Тому що слідство ДБР повилучало всі дані, інформацію і документи, пов’язані з рухом кораблів і не тільки. Все, що можна було для Росії, ДБР зробило”, – каже Головань.

Головань звинуватив ДБР у цілеспрямованому завдаванні шкоди Україні та допомозі Росії у її підривній діяльності.

“Не тільки “справа моряків”, про яку ми зараз говоримо і яка використовується проти України в міжнародному арбітражі, а й справа проти підприємства, яке виготовляє українські кораблі – проти генерала Павловського, проти Шандри. Справа, коли вилучали клістрони в українській протиповітряній обороні. Тобто ДБР цілеспрямовано систематично працює проти інтересів нашої держави”, – вважає адвокат.

Головань також нагадав, що слідчі ДБР відмовились долучити до матеріалів справи рішення Міжнародного трибуналу із морського права, який наказав Росії негайно звільнити військових моряків та повернути кораблі.