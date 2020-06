Про це повідомив керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч.

За його словами, відстиковка корабля від Міжнародної космічної станції (МКС) буде можлива приблизно 2 серпня.

Перш ніж повернутися додому, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен спатимуть всередині пристикованого Crew Dragon, щоб протестувати його на придатність для проживання. Екіпаж також буде практикуватися в екіпіровці, аварійних процедурах та повсякденних завданнях.

Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea

— NASA (@NASA) June 24, 2020