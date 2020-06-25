Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon разом із космонавтами повернеться на Землю на початку серпня.

Про це повідомив керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч.

За його словами, відстиковка корабля від Міжнародної космічної станції (МКС) буде можлива приблизно 2 серпня.

Перш ніж повернутися додому, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен спатимуть всередині пристикованого Crew Dragon, щоб протестувати його на придатність для проживання. Екіпаж також буде практикуватися в екіпіровці, аварійних процедурах та повсякденних завданнях.

Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea — NASA (@NASA) June 24, 2020

30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).