Про це повідомив керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч.

За його словами, відстиковка корабля від Міжнародної космічної станції (МКС) буде можлива приблизно 2 серпня.

Перш ніж повернутися додому, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен спатимуть всередині пристикованого Crew Dragon, щоб протестувати його на придатність для проживання. Екіпаж також буде практикуватися в екіпіровці, аварійних процедурах та повсякденних завданнях.

  • Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, розповіли, чим займалися перший тиждень.

 