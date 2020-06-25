Про це повідомив керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч.
За його словами, відстиковка корабля від Міжнародної космічної станції (МКС) буде можлива приблизно 2 серпня.
Перш ніж повернутися додому, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен спатимуть всередині пристикованого Crew Dragon, щоб протестувати його на придатність для проживання. Екіпаж також буде практикуватися в екіпіровці, аварійних процедурах та повсякденних завданнях.
Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea
— NASA (@NASA) June 24, 2020
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