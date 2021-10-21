Про це повідомляють #Букви.
Коли: четвер, 21 жовтня, о 22:00 за Києвом.
Де: Софія, стадіон “Васил Левський”.
Арбітр: Мануель Шюттенгрубер.
Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.
Орієнтовні склади
“ЦСКА Софія”: Бузатто – Туріцов, Матей, Лам, Мазік – Мухар, Юга – Йомов, Кері, Бе – Кайседо
“Зоря”: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Рейс – Назарина – Хомченовський, Крістіан, Громов – Гладкий, Аллахяр
Софійський “ЦСКА” і луганська “Зоря” двічі перетиналися на футбольному полі, два сезони тому команди зіграли в третьому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА. Тоді луганці виграли з рахунком 2:1.