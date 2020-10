Прийом заявок на Ukrainian IT Awards 2020 триває до 1 листопада, переможців організатори оголосять вже 4 грудня.

В Україні працюють понад 185 тис. IT-фахівців, які розробляють технологічні рішення для компаній по всьому світу. Саме завдяки їм провідна міжнародна організація Global Sourcing Association відзначила Україну найкращою країною-постачальницею ІТ-послуг до Великобританії, а авторитетний американський бізнес-журнал Inc. включає українські компанії до переліків таких, що розвиваються найбільш динамічно.

Чому ж ми так мало знаємо про наших айтішників, які стоять за численними технологічними досягненнями?

Зовсім скоро Ukrainian IT Awards 2020 оголосить імена кращих з кращих IT-фахівців, які розкажуть на всю Україну про свої успіхи.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Цього року участь у конкурсі можуть взяти як IT-експерти особисто, так і команди та компанії. Кожен професіонал ІТ-сфери може номінувати себе в одній або кількох категоріях.

Етапи конкурсу:

21 вересня — 1 листопада

Прийом заявок від учасників в 11 номінаціях. Цього року є 2 види номінацій: індивідуальні та групові. На останні можуть номінуватись команди та компанії.

2 листопада — 15 листопада

Оцінювання заявок конкурсантів командою кваліфікованого журі в кожній з номінацій. Вибір фіналістів та переможців.

4 грудня

Оголошення результатів конкурсу, нагородження переможців.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

НОМІНАЦІЇ IT AWARDS 2020

Командні:

Innovation-Research of the year Impact of the Year

Індивідуальні:

Software Engineering Quality Assurance Management IT education Infrastructure&DevOps Design Product Management Business Analysis Software Architecture

Олена Волкова, партнер PwC в Україні, коментує: “Ми раді виступати незалежним консультантом Ukrainian IT Awards 2020, тим самим підтримуючи розвиток ІT індустрії в Україні. Впродовж багатьох років PwC інвестує у сферу технологій, зокрема, в технологічні інструменти, які ми використовуємо в аудиті. Люди, які захоплюються своєю справою, та їхні навички, підсилені потужними технологіями — це те, що рухає PwC сьогодні, і те, куди ми прямуємо у майбутньому”.

ХТО ОРГАНІЗОВУЄ КОНКУРС

Засновник та організатор Ukrainian IT Awards з 2012 року — компанія SoftServe. У 2017 році до організації конкурсу долучилась Асоціація “IT Ukraine”, яка у 2020 стала його основним організатором.

“В цьому році конкурс Ukrainian IT Awards зазнав ряд змін, які дозволять нам його масштабувати. Ми розширили можливості для участі більшої кількості конкурсантів — номінацій наразі 11, серед яких з’явились і дві командні. Разом з партнерами зробили редизайн конкурсу та приділили окрему увагу об’єктивності результатів членів, за які відповідатимуть кілька десятків висококваліфікованих журі. Впевнені, що вже 4 грудня ми почуємо нові імена кращих IT-зірок України!” — Костянтин Васюк, Виконавчий директор Асоціації “IT Ukraine”.

Цьогоріч незалежним консультантом з перевірки правильності підрахунку голосів виступає PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурсу — компанія Sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурсу — Creative Quarter.

Медіа-партнери — журнал “Бізнес”, #Букви.

Офіційна Facebook-сторінка конкурсу: https://www.facebook.com/itawards.ua.

Інформаційні партнери Ukrainian IT Awards 2020: Lviv ІТ Cluster, Kharkiv IT-cluster, IT Dnipro Community, Kyiv IT Cluster, IT cluster Івано-Франківськ, IT Association Vinnytsia, Тернопільський ІТ Кластер, European Business Association, American Chamber of Commerce, 1991 Open Data Incubator, Unit.City, Radartech, BazaIT, Startup Kyiv, IHub, Art of Business Analysis, Project Management Institute, ITVDN, CyberBionic Systematics, LAMPOVOE IT, Wtech, IT Network, Happy Monday, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), Cherkasy IT Cluster.