Cобака, куплений родиною з перуанського міста Ліма, виявився андською лисицею, яка з'їла сусідських курей і морських свинок.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Марібель Сотело та її син придбали цуценя у невеликій крамниці в центрі міста за суму, еквівалентну 13 доларам.

Спочатку вихованець на ім’я Ран-Ран радісно грав із сусідськими собаками, але потім його поведінка почала змінюватися.

Ран-Ран почав полювати на курей та качок, яких тримали сусіди, він також з’їв трьох великих морських свинок і втік із хазяйського будинку.

З’ясувалося, що під виглядом собаки родині продали дитинча андської лисиці — американського хижака з тонкими лапами, пухнастим хвостом, загостреною мордочкою та великими вухами.

Сотело довелося виплатити компенсацію власникам загиблих тварин.

Наразі екологічна поліція та представники Національної служби охорони лісу та дикої природи розшукують тварину, щоб помістити її у спеціалізований центр чи зоопарк.

Ветеринар і фахівець із дикої природи Волтер Сільва заявив, що багатьох диких тварин привозять до Ліми браконьєри з Амазонії. Проте незаконна торгівля тваринами вважається у Перу злочином та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.