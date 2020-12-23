Шестимісячне дитинча морського лева втекло з океану і було знайдене на порозі будинку в Каліфорнії.

Про це повідомляє UPI.

Поліцейське управління Манхеттен-Біч заявило, що цуцик морського лева пішов на прогулянку по піску і опинився на порозі будинку в районі Стренд міста.

“Ми пляжне місто, і іноді до нас навідуються гості з океану”, – йдеться в повідомленні департаменту в Facebook.

Поліція зв’язалася з Центром з догляду за морськими ссавцями в Сан-Педро, який надіслав персонал, щоб повернути цуценя в їхню установу.

У медичному центрі сказали, що цуцик недоїдає. Йому поставили внутрішньовенну крапельницю і потроху почали годувати. Вони сказали, що морський лев одужає, і персонал подбає про те, щоб цуцик знав, як ловити рибу самому, перш ніж його випустять назад в дику природу.