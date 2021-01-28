Окружний адмінсуд Києва відмовив колишньому голові Державної митної служби Максиму Нефьодову в задоволенні позову, в якому він вимагав поновити його на посаді.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Нефьодов хотів, щоб суд визнав незаконним і скасував розпорядження Кабінету міністрів про його звільнення від 24 квітня 2020 року. Також він домагався поновлення на посаді і відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру годинної зарплати.

Окружний адмінсуд 28 січня відмовив йому в задоволенні позову.

“Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів України процедури при звільненні позивача з посади”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів України звільнив з посадкерівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова.