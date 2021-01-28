Про це повідомляє пресслужба суду.
Нефьодов хотів, щоб суд визнав незаконним і скасував розпорядження Кабінету міністрів про його звільнення від 24 квітня 2020 року. Також він домагався поновлення на посаді і відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру годинної зарплати.
Окружний адмінсуд 28 січня відмовив йому в задоволенні позову.
“Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів України процедури при звільненні позивача з посади”, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів України звільнив з посадкерівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова.
- Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов’язана з викоріненням схем в податковій і митниці.
- 24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.