Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг взяв інтерв'ю у головного інфекціоніста Ентоні Фаучі. Вони поговорили про вакцини проти COVID-19, які зараз розробляються, і про те, як захистити сім'ю і близьких від коронавірусу під час святкових днів.

Запис відео можна подивитися в Facebook.

Facebook був одним з основних каналів поширення дезінформації, пов’язаної з COVID-19, в інтернеті. Хоча компанія вжила деякі заходи, аби перешкодити своїм користувачам робити це, вона в той же час дозволила не перевіряти деякі “теорії змови” про вакцини в Instagram і в групах Facebook. У вересні Цукерберг також виступив на захист рішення компанії не переслідувати антіваксів.

Під час інтерв’ю з доктором Ентоні Фаучі в прямому ефірі Цукерберг сказав, що Facebook зв’язався з адміністрацією Байдена щодо того, як він може допомогти боротися з COVID-19, пише видання Business Insider.

Це включає і поширення “авторитетної інформації” про вакцини, сказав Цукерберг.

“Наша команда в Facebook вже звернулася до нової адміністрації, щоб допомогти протидіяти COVID-19 будь-яким можливим способом. Я впевнений, що ми зможемо зробити кілька важливих речей разом”, – сказав Цукерберг.

Минулого тижня видання Financial Times написало, що Facebook планує впровадити функції, які просувають інформацію про вакцини і також про зміну клімату.

Доктор Ентоні Фаучі в інтерв’ю розповів, що кількість випадків захворювання коронавірусом вже знаходиться на рекордному рівні, тому перед Різдвом у США може спостерігатися додатковий сплеск.

“З огляду на всі обставини, ми не в кращому становищі”, – сказав Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

За його словами, занадто багато людей сім’ями відсвяткували День Подяки. Відразу сплеск захворювань не буде спостерігатися. “Ви побачите різницю через два або три тижні”, – сказав він.

Хоча вакцина від коронавірусу не за горами, Фаучі закликав людей не втрачати пильність.

Він наголосив на важливості дотримання п’яти основних заходів для своєї безпеки: носіння масок, соціальне дистанціювання, уникнення скупчення людей, заняття на відкритому повітрі і миття рук.

Фаучі зазначив, що носіння масок особливо важливо, тому що вірус поширюється людьми, які не виглядають хворими.

“Інфекція часто поширюється людьми, у яких немає симптомів – це близько 40-45% інфікованих людей”, – сказав він, передає CNN.