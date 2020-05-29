Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента за допомогою пошти через епідемію, як такі, в яких може бути фейкова інформація. У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах.

У четвер, 28 травня, Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, якого раніше звинувачували у просуванні роликів Трампа, спрямованих проти його опонентів за гроші, прокоментував конфлікт між президентом та Twitter.

Він розкритикував позицію Twitter та закликав платформу не ставати “арбітром правди”.

“Наша політика відрізняється від політики Twitter. Я вірю, що Facebook не має бути арбітром правди для всього, що люди говорять онлайн. Приватні компанії, ймовірно, не мають [робити це]. Компанії, що займаються [цифровими] платформами, не мають бути в змозі робити це”, — сказав Цукерберг в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі відповів на обурення Трампа і критику Цукерберга.

Він зазначив, що несе персональну відповідальність за дії компанії і попросив не зачіпати в цій дискусії його співробітників.

Дорсі заявив, що Twitter продовжить маркувати фейковий інформацію про вибори і це не зробить компанію “арбітром істини”.

“Ми будемо продовжувати позначати невірну або суперечливу інформацію про вибори у всьому світі. І ми будемо визнавати будь-які помилки, які ми здійснюємо. Це не робить нас “арбітром істини”. Ми маємо намір зіставляти суперечливі твердження і показувати суперечливу інформацію, щоб люди могли судити самі. Для нас важлива прозорість, щоб люди могли ясно бачити причину наших дій”, — написав він.

Дорсі наголосив, що пости президента могли ввести людей в оману та спонукати їх відмовитися від участі у виборах.

“Твіти могли ввести людей в оману, змушуючи їх думати, що їм не потрібно реєструватися для отримання бюлетеня. (Виборчі бюлетені отримують тільки зареєстровані виборці)”, — додав він.