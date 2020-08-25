Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг рік тому попереджав американську владу про небезпеку використання TikTok, враховуючи, що це продукт китайських технологічних компаній.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Цукерберг намагався вплинути на рішення адміністрації Трампа заблокувати відеосервіс на території США.

Тоді він казав Трампу про те, що зростання китайських технологічних компаній загрожує американському бізнесу. Загрозу з боку TikTok Цукерберг тоді протиставляв можливим обмеженням щодо Facebook.

У той же час Цукерберг виступив з промовою перед студентами університету Джорджтауна, стверджуючи, що TikTok не поділяє американських цінностей і загрожує лідерству США в технологічній сфері.

Але в Білому домі кажуть, що нічого подібного Цукерберг не говорив. Так, голова Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро сказав, що ніякого впливу з боку Цукерберга не було.

“Я вперше чую про це. Мене завжди дивує, як з’являються такі публікації”, – заявив радник Трампа.

У Facebook також сказали, що це неправда.

“Марк ніколи не виступав за заборону TikTok. Він неодноразово публічно заявляв, що головними конкурентами технологічних компаній США є китайські компанії, чиї цінності не відповідають демократичним ідеалам, таким як свобода слова. Безглуздо припускати, що давні побоювання з приводу національної безпеки, підняті політиками, були сформовані тільки на основі заяв Марка”, – сказав представник соціальної мережі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.